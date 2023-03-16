Ліга конференцій: хто вийшов до чвертьфіналу

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій заплановане на 17 березня.

Від 7 до 16 березня відбуваються матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2022/23.

За їхніми підсумками визначаться вісім команд, які зіграють у чвертьфіналі третього за рангом євротурніру.

Вже відомі 4 з 8 чвертьфіналістів Ліги конференцій. Це "Гент", "Фіорентина", "Базель" і "Лех".

Ще чотири учасники 1/4 фіналу визначаться сьогодні за підсумками поєдинків, які розпочалися о 22:00.

Україну в плейоф третього за рангом євротурніру представляв "Дніпро-1". Команда Олександра Кучера в 1/16 фіналу поступилася путівкою до наступної стадії кіпрському АЕКу з Ларнаки.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій заплановане на 17 березня.

Нагадаємо, напередодні визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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