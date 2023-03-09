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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
295
Час на прочитання
2 хв
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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Фото: ФК Шахтар

Україну в другому за престижністю єврокубку продовжує представляти донецький "Шахтар".

9 і 16 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23.

Участь у них візьмуть 16 клубів. Вісім команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи та автоматично пробилися до 1/8 фіналу, зіграють проти переможців раунду стикових поєдинків.

Україну в плейоф другого за престижністю євротурніру представляє донецький "Шахтар". Команда Ігоря Йовічевича в 1/16 фіналу Ліги Європи пройшла французький "Ренн".

За путівку до чвертьфіналу "гірники" поборються з нідерландським "Феєнордом". Перший матч буде зіграний 9 березня у Варшаві, а поєдинок-відповідь – 16 березня у Роттердамі.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи заплановане на 17 березня.

ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
Плейоф. 1/8 фіналу
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
ПЕРШІ МАТЧІ
Четвер, 9 березня
19:45   УНІОН БЕРЛІН   ЮНІОН _:_
19:45   БАЄР   ФЕРЕНЦВАРОШ _:_
19:45   СПОРТИНГ   АРСЕНАЛ _:_
19:45   РОМА   РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_
22:00   СЕВІЛЬЯ   ФЕНЕРБАХЧЕ _:_
22:00   ЮВЕНТУС   ФРАЙБУРГ _:_
22:00   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   БЕТІС _:_
22:00   ШАХТАР   ФЕЄНОРД _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Четвер, 16 березня
19:45   ФЕНЕРБАХЧЕ   СЕВІЛЬЯ _:_
19:45   ФРАЙБУРГ   ЮВЕНТУС _:_
19:45   БЕТІС   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_
19:45   ФЕЄНОРД   ШАХТАР _:_
22:00   ЮНІОН   УНІОН БЕРЛІН _:_
22:00   ФЕРЕНЦВАРОШ   БАЄР _:_
22:00   АРСЕНАЛ   СПОРТИНГ _:_
22:00   РЕАЛ СОСЬЄДАД   РОМА _:_

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Дата публікації
Перегляди
295
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