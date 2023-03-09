Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Україну в другому за престижністю єврокубку продовжує представляти донецький "Шахтар".

9 і 16 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23.

Участь у них візьмуть 16 клубів. Вісім команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи та автоматично пробилися до 1/8 фіналу, зіграють проти переможців раунду стикових поєдинків.

Україну в плейоф другого за престижністю євротурніру представляє донецький "Шахтар". Команда Ігоря Йовічевича в 1/16 фіналу Ліги Європи пройшла французький "Ренн".

За путівку до чвертьфіналу "гірники" поборються з нідерландським "Феєнордом". Перший матч буде зіграний 9 березня у Варшаві, а поєдинок-відповідь – 16 березня у Роттердамі.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи заплановане на 17 березня.

ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23 Плейоф. 1/8 фіналу КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Четвер, 9 березня 19:45 УНІОН БЕРЛІН ЮНІОН _:_ 19:45 БАЄР ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ 19:45 СПОРТИНГ АРСЕНАЛ _:_ 19:45 РОМА РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ 22:00 СЕВІЛЬЯ ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ 22:00 ЮВЕНТУС ФРАЙБУРГ _:_ 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БЕТІС _:_ 22:00 ШАХТАР ФЕЄНОРД _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Четвер, 16 березня 19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ СЕВІЛЬЯ _:_ 19:45 ФРАЙБУРГ ЮВЕНТУС _:_ 19:45 БЕТІС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ 19:45 ФЕЄНОРД ШАХТАР _:_ 22:00 ЮНІОН УНІОН БЕРЛІН _:_ 22:00 ФЕРЕНЦВАРОШ БАЄР _:_ 22:00 АРСЕНАЛ СПОРТИНГ _:_ 22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД РОМА _:_

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