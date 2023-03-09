Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Україну в другому за престижністю єврокубку продовжує представляти донецький "Шахтар".
9 і 16 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23.
Участь у них візьмуть 16 клубів. Вісім команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи та автоматично пробилися до 1/8 фіналу, зіграють проти переможців раунду стикових поєдинків.
Україну в плейоф другого за престижністю євротурніру представляє донецький "Шахтар". Команда Ігоря Йовічевича в 1/16 фіналу Ліги Європи пройшла французький "Ренн".
За путівку до чвертьфіналу "гірники" поборються з нідерландським "Феєнордом". Перший матч буде зіграний 9 березня у Варшаві, а поєдинок-відповідь – 16 березня у Роттердамі.
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи заплановане на 17 березня.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
|Плейоф. 1/8 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 9 березня
|19:45
|УНІОН БЕРЛІН
|ЮНІОН
|_:_
|19:45
|БАЄР
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|19:45
|СПОРТИНГ
|АРСЕНАЛ
|_:_
|19:45
|РОМА
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|22:00
|ЮВЕНТУС
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|БЕТІС
|_:_
|22:00
|ШАХТАР
|ФЕЄНОРД
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Четвер, 16 березня
|19:45
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|19:45
|ФРАЙБУРГ
|ЮВЕНТУС
|_:_
|19:45
|БЕТІС
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|19:45
|ФЕЄНОРД
|ШАХТАР
|_:_
|22:00
|ЮНІОН
|УНІОН БЕРЛІН
|_:_
|22:00
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|БАЄР
|_:_
|22:00
|АРСЕНАЛ
|СПОРТИНГ
|_:_
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|РОМА
|_:_
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