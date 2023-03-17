Який посуд потрібно викинути та чому: зробіть це негайно

Який посуд є небезпечним для здоров'я читайте в матеріалі ТСН.ua

Розповідаємо, з яким посудом потрібно бути обережним, а який краще викинути, щоб запобігти проблемам зі здоров'ям.

Антипригарні сковорідки

Небезпечні чи ні тефлонові сковорідки – питання дотепер спірне. Експерти стверджують, що небезпечними для здоров'я є всі сковорідки старше 10 років, тому що до складу антипригарного покриття таких сковорідок входять токсичні речовини, яких не має в більш сучасних.

"Наприкінці 90-х визнали, що тефлон виділяє перфтороктанову кислоту — отруйну сполуку, яка провокує безпліддя та рак", - розповідає нутриціолог Ірина Каленська

Експерти попереджають, що не можна допускати сильного перегріву пустої сковорідки, в такому випадку антипригарне покриття також буде виділяти токсичні речовини

Категорично не рекомендується користуватися антипригарними сковорідками з будь-якими подряпинами, через які небезпечні речовини потрапляють в їжу.

Силіконові форми для випікання

Популярність ці девайси серед господинь отримали завдяки тому, що вони легкі та займають мало місця Випікати в таких формах – просто одне задоволення, не потрібно турбуватися як виколупувати випічку з таких форм. Силіконові форми вважаються абсолютно безпечними. Але є певні нюанси -- їх не можна нагрівати понад 220 градусів за Цельсієм. Інакше, перегріваючись, вони виділяють токсичні речовини.

Володарям газових духовок краще не користуватися силіконовими формами, адже контролювати температуру в газовій духовці практично не можливо. Якщо духовка має вбудований термометр, то готувати в таких формах безпечно.

Найголовніше – якщо силіконова форма поміняла колір та структуру та структуру, не вагаючись, викидайте форму та все, що в ній було.

Пластик

Якщо силіконові форми не завжди можна використовувати, то що говорити про пластик. На безпечному пластику повинно бути відповідне ти маркування, зазвичай це трикутник зі стрілок із цифрами всередині 2,4,5. Якщо маркування немає — такий посуд потрібно викинути.

Ні в якому разі не можна наливати гарячу воду в пластик і розігрівати в пластиці, при нагріванні він виділяє токсичні речовини.

Алюмінієвий посуд

Він був полярним через його доступність та через те, що його можна було легко відмити -- всього лише потрібно було почистити залізною щіткою.

Але при зіткненні з кислотами алюміній виділяє токсичні речовини, тому готувати будь-які страви з додаванням, оцту, томатного соусу, лимонного соку, варити варення з ягід та використовувати продукти де є кислоти — не можна.

Обов'язково потрібно ще викидати той емальований посуд, у якого є будь-які пошкодження, відколи та подряпини з середини, зі сторони, яка безпосередньо стикається з їжею.

Сервіз ще радянських часів

В багатьох сервізах при розпису до глазурі додавали свинець і кадмій, які вважаються канцерогенами, коли потрапляють у їжу під час нагрівання. Тому такий посуд, якщо не викинути, то потрібно правильно застосовувати — не використовувати такий для гарячої їжі та напоїв. Ні в якому разі не ставити посуд з позолотою у мікрохвильову піч, можна зробити салют.

Інші розмальовані сервізи

Не лише радянські сервізи можуть нести небезпеку, ще більше небезпечними є турецькі чи китайські сервізи з меламіно-формальдегідної смоли. На відміну від фаянсу, такий посуд, якщо по ньому вдарити, глухо відгукується. При купівлі такого посуду вимагайте сертифікат відповідності, а ще краще, як радить експерт, його взагалі не купувати.

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