В Україні є два типи повісток: які та для чого їх вручають

В Україні існує два типи повісток. Одні - для уточнення військово-облікових даних. Інші - для відправлення до війська у складі команди.

Про це повідомив заступник начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов.

За його словами, якщо українець отримав повістку - це ще не означає, що чоловіка вже беруть до лав ЗСУ.

"Людину викликають для звірення облікових даних, проходження медичної комісії, проведення професійно-психологічного відбору. Якщо за станом здоров’я людина буде непридатною або має право на відстрочку від призову, то повістка буде їй вручатись лише для уточнення даних або для надання певних документів", - наголосив заступник начальника Київського міського ТЦК та СП.

Після того, як громадянин пройде всі ці заходи та буде визнаний придатним за всіма критеріями, тоді призивникові вручається повістка на відправлення до військ. Мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів, зауважує Коновалов.

Нагадаємо, воєнний стан та загальна мобілізація подовжені в Україні до 19 травня 2023 року. Військові та поліція виписують повістки на вулиці чоловікам від 18 до 60 років.

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