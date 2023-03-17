В Украине есть два типа повесток: какие и зачем их вручают

В Украине существует два типа повесток. Одни – для уточнения военно-учетных данных. Другие – для отправки в армию в составе команды.

Об этом сообщил заместитель начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки, начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов.

По его словам, если украинец получил повестку – это еще не значит, что мужчину уже берут в ряды ВСУ.

"Человек вызывают для сверки учетных данных, прохождения медицинской комиссии, проведения профессионально-психологического отбора. Если по состоянию здоровья человек будет непригоден или имеет право на отсрочку от призыва, то повестка будет ему вручаться только для уточнения данных или для предоставления определенных документов", — отметил заместитель начальника Киевского городского ТЦК и СП.

После того как гражданин пройдет все эти мероприятия и будет признан пригодным по всем критериям, тогда призывнику вручается повестка на отправку в войска. Мобилизированных, не проходивших военную службу, направляют в учебные центры, отмечает Коновалов.

Напомним, военное положение и общая мобилизация продлены в Украине до 19 мая 2023 года. Военные и полиция выписывают повестки на улице мужчинам от 18 до 60 лет.

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