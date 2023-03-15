Кто и где имеет право вручить повестку: разъяснил адвокат

В Украине идет мобилизация и вручение повесток. Сообщения с требованием явиться в военкомат активно вручают мужчинам на остановках общественного транспорта, у входов в крупные торговые центры, на парковках, ночных клубах и даже иногда на рабочих местах.

Кто имеет право на вручение повестки и как проходит эта процедура в соответствии с законом, рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" адвокат Андрей Новак.

По словам специалиста, полиция не имеет права вручать повестки. Теперь имеют право делать это только представители военкоматов. Также это может быть работодатель или представители органов местного самоуправления.

"Правильно вручена повестка та, которую вручили лично и та, за которую лично расписался военнообязанный, на которого эта повестка выписана начальником территориального центра комплектования. Представители военкомата могут вручать уже заполненные повестки на улице, но не выписывать их там. Это не предусмотрено в их служебных порядках и вообще процедурах призыва на военную службу. Таким образом, представитель военкомата возьмет на себя функции, которые принадлежат исключительно начальнику центра комплектования", — пояснил адвокат.

Что касается места, где могут вручить уже заполненную повестку, нет никаких запретов, говорит Новак. Более того, отметил эксперт, в Украине законодательство немного неактуально и вообще не соответствует военному времени, а потому "у нас существует только порядок о призыве на срочную службу, мы можем руководствоваться только этим порядком".

"Там отмечено, что руководитель центра комплектования имеет на основании тех личных данных, которые есть о гражданах, проживающих в этом районе, формирует список лиц, которые должны прийти на срочную службу, выписывает на них повестки. В результате представители военкоматов берут эти уже заполненные. Но люди у нас очень часто не живут по своему месту регистрации.Случается патовая ситуация, когда по адресу человека нет и вручить повестку они не могут, а людей мобилизовать надо.Тогда военкоматы выпускают на улице своих представителей для того, чтобы они вручали повестки", – говорит адвокат.

Новая отмечает, что часто представители военкоматов пользуются тем, что граждане не знают процедуры, свои права и берут повестки.

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