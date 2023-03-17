8-річний хлопчик загинув на водній гірці: деталі трагедії

В аквапарку diRoma, що у бразильському місті Калдас-Новас, восьмирічний хлопчик упав із водної гірки та загинув.

Як повідомляє Mirror, дитина не знала, що атракціон демонтували та ударилася об дерев'яно-металеву конструкцію.

Після удару хлопчик скотився до басейну. З води його достали ще живим, але згодом він помер у лікарні від отриманих травм.

Зазначається, спочатку атракціон був обгороджений парканом біля сходів, що ведуть на платформу. Втім, згодом огорожу прибрали за вказівкою менеджера. Якби її не зняли, хлопчик не зміг би потрапити на атракціон.

Фото: mirror.co.uk

Інженеру-будівельнику і керівнику аквапарку висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві.

Нагадаємо, в Австралії трирічний хлопчик трагічно загинув після того, як батько випадково переїхав його газонокосаркою. Дитина отримала серйозні травми від ножів машини.

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