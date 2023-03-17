8-летний мальчик погиб на водной горке: детали трагедии

В аквапарке diRoma в бразильском городе Калдас-Новас восьмилетний мальчик упал с водной горки и погиб.

Как сообщает Mirror, ребенок не знал, что аттракцион демонтирован и ударился о деревянно-металлическую конструкцию.

После удара мальчик скатился в бассейн. Из воды его извлекли еще живым, но впоследствии он скончался в больнице от полученных травм.

Отмечается, первоначально аттракцион был огорожен забором у лестницы, ведущей на платформу. Впрочем, впоследствии ограждение убрали по указанию менеджера. Если бы его не сняли, мальчик не смог бы попасть на аттракцион.

Фото: mirror.co.uk

Инженеру-строителю и руководителю аквапарка выдвинули обвинения в непреднамеренном убийстве.

Напомним, в Австралии трехлетний мальчик трагически погиб после того, как отец случайно переехал его на газонокосилке. Ребенок получил серьезные травмы от ножей машины.

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