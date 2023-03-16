Отец случайно убил 3-летнего сына: как произошла трагедия

В Австралии трехлетний мальчик имя Мэддокс трагически погиб после того, как отец случайно переехал его на газонокосилке.

Ребенок получил серьезные травмы от ножей машины. Об этом сообщает Mirror.

Медики пытались реанимировать мальчика, но безуспешно. Он скончался в больнице.

"Он переехал через бедного ребенка. Он его не видел", — сказал спикер полиции.

Расследование продолжается. Ожидается, что полиция не будет предъявлять обвинения.

У родителей осталось две дочери пяти и девяти лет.

Напомним, недавно в США трехлетняя девочка случайным выстрелом из пистолета убила четырехлетнюю сестру. Ребенок нашел в спальне заряженное оружие.

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