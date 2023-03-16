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Отец случайно убил 3-летнего сына: как произошла трагедия

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2269
Время на прочтение
1 мин
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Отец случайно убил 3-летнего сына: как произошла трагедия

Фото: pixabay.com

Мальчик скончался в больнице.

В Австралии трехлетний мальчик имя Мэддокс трагически погиб после того, как отец случайно переехал его на газонокосилке.

Ребенок получил серьезные травмы от ножей машины. Об этом сообщает Mirror.

Медики пытались реанимировать мальчика, но безуспешно. Он скончался в больнице.

"Он переехал через бедного ребенка. Он его не видел", — сказал спикер полиции.

Расследование продолжается. Ожидается, что полиция не будет предъявлять обвинения.

У родителей осталось две дочери пяти и девяти лет.

Напомним, недавно в США трехлетняя девочка случайным выстрелом из пистолета убила четырехлетнюю сестру. Ребенок нашел в спальне заряженное оружие.

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Дата публикации
Просмотры
2269
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