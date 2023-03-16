Шольц заявил, что Германия поможет обеспечить ВСУ боеприпасами

Немецкий канцлер отметил, что украинские военные ощущают большую потребность в боеприпасах.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что целью глав государств и правительств европейских стран должно быть обеспечение украинских военных достаточным количеством качественных вооружений.
Об этом сообщает издание Spiegel.
Он отметил, что Украине срочно требуются боеприпасы для борьбы с российскими агрессорами, поскольку поставки начали замедляться.
"Особенно важно быстро обеспечить Украину необходимыми боеприпасами", – подчеркнул Шольц.
Он отметил, что страны ЕС должны обеспечить бесперебойные поставки вооружений для Украины.
"Германия готова открыть свои закупочные проекты и для других государств-членов. Мы продолжим работать с европейскими партнерами, чтобы Украина получала оружие и технику, чтобы выстоять и защитить себя. Для этого заключены контракты с промышленностью", – добавил канцлер.
Напомним, ранее в немецком оборонном концерне Rheinmetall заявили, что европейские политики не делают заказы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины в артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм для освободительной войны против России, хотя у промышленности Европы достаточно для этого возможностей.
Кроме того, ранее информировали, что немецкий вооруженный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве в Украине танкового завода.
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