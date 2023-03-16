РФ атаковала Харьков ракетами С-300: власти рассказали о последствиях

Российские военные нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. В результате варварского обстрела, произошедшего 15 марта, частично разрушено учебное заведение.

Советник главы Харьковской областной военной администрации Наталья Попова в прямом эфире телеканала Freedom рассказала о последствиях военного преступления.

"Это произошло утром. Был нанесен удар ракетой С-300. К счастью, по удивительному стечению обстоятельств обошлось без пострадавших, несмотря на то, что это учебное заведение, которое находится во дворе густонаселенного жилого дома. Везде многоэтажки. У людей вылетело стекло из окон домов. Теперь там проходит оценка нанесенных разрушений. О том, будет ли восстановлено это здание, в каком виде и когда, говорим позже, когда станет понятно, пошла ли трещина фундамента. Это очередное доказательство того, что кроме населения Украины, наши враги не могут воевать не с кем", — сказала она.

Напомним, в Харькове 15 марта около 10:20 раздался взрыв — РФ ударила по Шевченковскому району. По данным Игоря Терехова, жертв и пострадавших нет.

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