РФ атакувала Харків ракетами С-300: влада розповіла про наслідки

Російські військові завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова. В результаті варварського обстрілу, який стався 15 березня, частково зруйновано навчальний заклад.

Радниця очільника Харківської обласної військової адміністрації Наталя Попова в прямому ефірі телеканалу Freedom розповіла про наслідки воєнного злочину.

"Це сталося вранці. Було нанесено удар ракетою С-300. На щастя, за дивовижним збігом обставин минулося без постраждалих, не дивлячись на те, що це навчальний заклад, який перебуває у дворі густонаселеного житлового будинку. Скрізь багатоповерхівки. У людей повилітало скло з вікон домівок. Наразі там проходить оцінка завданих руйнувань. Про те, чи буде відновлено цю будівлю, в якому вигляді і коли, говоритимо пізніше, коли стане зрозуміло, чи пішла тріщина фундаменту. Це черговий доказ того, що окрім населення України, наші вороги не можуть воювати ні з ким", - сказала вона.

Нагадаємо, у Харкові 15 березня близько 10:20 пролунав вибух — РФ вдарила по Шевченківському району. За даними Ігоря Терехова, жертв та постраждалих немає.

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