Чоловік пішов від дружини через її густу бороду: "Тепер це моя найкраща риса"

В Індії чоловік розлучився з дружиною через її зовнішність.

Як пише Mirror, жінка на ім’я Мандіп Каур ніколи не мала волосся на обличчі до того, як вона вийшла заміж за свого колишнього чоловіка 2012 року.

Фото: mirror.co.uk

Втім, за декілька років після заміжжя все раптово змінилося, коли у неї з'явилися борода та вуса. Через це її чоловік захотів розірвати стосунки.

Щоб упоратися з депресією та прийняти свої нові риси, Мандіп почала відвідувати Гурдвару - місце поклоніння серед сикхів. Завдяки цьому вона навчилася приймати свою зовнішність. Жінка поділилася, що тепер вважає волосся на обличчі своєю найкращою рисою та не збирається голитися.

Фото: mirror.co.uk

У неї відросла густа борода, яку вона носить із тюрбаном. Зараз Каур займається сільським господарством та працює разом із своїми братами.

Також на додаток до свого нового фірмового стилю Мандіп почала їздити на мотоциклі.

Нагадаємо, засуджений до 400 років ув'язнення чоловік вийшов на волю. 1989 року Сідні Голмса засудили у справі про збройне пограбування.

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