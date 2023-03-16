В Ростове-на-Дону горит здание Управления пограничной службы ФСБ (видео)

В четверг, 16 марта, в российском Ростове-на-Дону загорелось здание Управления пограничной службы ФСБ.
В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар. По словам местных, перед инцидентом был слышен взрыв.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Отмечается, что в здании детонируют хранившиеся там боеприпасы. Кроме того, горит топливо вместе с баками. Пока официальной версии относительно причин пожара нет. РосСМИ говорят о двух пострадавших.
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