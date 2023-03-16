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В Ростове-на-Дону горит здание Управления пограничной службы ФСБ (видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2140
Время на прочтение
1 мин
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В Ростове-на-Дону горит здание Управления пограничной службы ФСБ (видео)

Скриншот с видео

В четверг, 16 марта, в российском Ростове-на-Дону загорелось здание Управления пограничной службы ФСБ.

В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар. По словам местных, перед инцидентом был слышен взрыв.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что в здании детонируют хранившиеся там боеприпасы. Кроме того, горит топливо вместе с баками. Пока официальной версии относительно причин пожара нет. РосСМИ говорят о двух пострадавших.

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Дата публикации
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