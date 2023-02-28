Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex

Германия предоставит Украине две системы ПВО малого радиуса действия Skynex. Они будут на вооружении ВСУ уже в течение года.

Об этом заявил генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер, пишет The Wall Street Journal.

Он рассказал, что немецким правительством были изготовлены две системы Skynex стоимостью 212 млн. долларов.

По словам директора концерна, в противном случае Германия самостоятельно использовала эти ПВО для собственной защиты.

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Оружие для Украины

Украина получит от германских партнеров автоматизированные разведывательные системы SurveilSPIRE. Они необходимы для мониторинга больших участков местности.

В то же время глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что в настоящее время Китай не согласится на передачу вооружения России.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что системы противовоздушной обороны, предоставляемые Украине партнерами, могут изменить ход войны на фронте.

Напомним, что Россия накопила сотни единиц штурмовой авиации, чтобы по возможности применить ее для удара по Украине.

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