Буданов ответил, может ли Китай предоставлять оружие России

Разведчик отметил, что Китай пока не согласится на передачу вооружения.
Глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что в настоящее время Китай не согласится на передачу вооружения России.
Об этом шла речь во время разговора Буданова с руководителем вещания "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирославой Гонгадзе.
"Я не разделяю такое мнение. По настоящему не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений России… Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи", — отметил Буданов.
По заявлениям американских чиновников и западных СМИ, глава украинского Главного управления разведки заявил, что опирается только на факты.
"Я руководитель разведки и опираюсь, извините, не по мнению, при всем уважении, отдельных людей, а только на факты. Фактов таких я не вижу", — добавил он.
Накануне Кирилл Буданов сказал, что ему "нравится устроенная россиянами охота на него". По его словам, в здание ведомства в столице попадала воржая ракета.
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