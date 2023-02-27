Буданов ответил, может ли Китай предоставлять оружие России

Разведчик отметил, что Китай пока не согласится на передачу вооружения.

Глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что в настоящее время Китай не согласится на передачу вооружения России.

Об этом шла речь во время разговора Буданова с руководителем вещания "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирославой Гонгадзе.

"Я не разделяю такое мнение. По настоящему не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений России… Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи", — отметил Буданов.

По заявлениям американских чиновников и западных СМИ, глава украинского Главного управления разведки заявил, что опирается только на факты.

"Я руководитель разведки и опираюсь, извините, не по мнению, при всем уважении, отдельных людей, а только на факты. Фактов таких я не вижу", — добавил он.

Накануне Кирилл Буданов сказал, что ему "нравится устроенная россиянами охота на него". По его словам, в здание ведомства в столице попадала воржая ракета.

Читайте также: