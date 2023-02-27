Буданов відповів, чи може Китай надавати зброю Росії

Розвідник зазначив, що Китай наразі не погодиться на передавання озброєння.

Голова українського Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що наразі Китай не погодиться на передавання озброєння Росії.

Про це йшлося під час розмови Буданова з керівницею мовлення "Голосу Америки" у Східній Європі Мирославою Гонгадзе.

"Я не поділяю таку думку. Станом на зараз не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії… Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі", - зазначив Буданов.

Щодо заяв американських посадовців та західних ЗМІ, голова українського Головного управління розвідки заявив, що спирається лише на факти.

"Я керівник розвідки і спираюся, вибачте, не на думку, при всій повазі, окремих людей, а лише на факти. Фактів таких я не бачу", - додав він.

Напередодні Кирило Буданов сказав, що йому "подобається влаштоване росіянами полювання на нього". За його словами, в будівлю відомства у столиці влучала воржа ракета.

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