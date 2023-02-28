Німеччина передасть Україні дві системи ППО Skynex

Німеччина надасть Україні дві системи ППО малого радіуса дії Skynex. Вони будуть на озброєнні ЗСУ вже упродовж року.

Про це заявив генеральний директор німецького концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер, пише The Wall Street Journal.

Він розповів, що німецьким урядом були виготовлені дві системи Skynex вартістю 212 млн доларів.

За словами директора концерну, в іншому випадку Німеччина самостійно використала б ці ППО для власного захисту.

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Зброя для України

Україна отримає від німецьких партнерів автоматизовані розвідувальні системи SurveilSPIRE. Вони потрібні для моніторингу великих ділянок місцевості.

Водночас голова українського Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що наразі Китай не погодиться на передавання озброєння Росії.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що системи протиповітряної оборони, які надають Україні партнери, можуть змінити перебіг війни на фронті.

Нагадаємо, що Росія накопичила сотні одиниць штурмової авіації, щоб за нагоди застосувати її для удару по Україні.

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