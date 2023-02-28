Зеленський провів засідання Ставки: хто доповідав і що обговорили

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 28 лютого, провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це інформує пресслужба глави держави.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський та командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський доповіли про перебіг бойових дій у районах відповідальності їхніх угруповань.

Командувач ОСУВ "Північ" Сергій Наєв та командувач ОСУВ "Одеса" Едуард Москальов доповіли про ситуацію на Північному та Південному напрямках.

На засіданні обговорили загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій противника найближчим часом. Про це доповіли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Крім того, було розглянуто стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей.

У засіданні також взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, прем’єр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, що вчора Володимир Зеленський розповів, що на Бахмутському напрямку ситуація стає дедалі складнішою.

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