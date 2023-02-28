Зеленский провел заседание Ставки: кто докладывал и что обсудили

На заседании, в частности, обсудили вероятный характер действий противника в ближайшее время.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 28 февраля, провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский и командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский доложили о ходе боевых действий в районах ответственности их группировок.

Командующий ОСУВ "Север" Сергей Наев и командующий ОСУВ "Одесса" Эдуард Москалев доложили о ситуации на Северном и Южном направлениях.

На заседании обсудили общую оперативную обстановку и возможный характер действий противника в ближайшее время. Об этом сообщили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Кроме того, было рассмотрено состояние обеспечения сил обороны боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за границей, в частности, потребности сил обороны по численности и специальностям.

В заседании также приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, премьер Денис Шмигаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, что вчера Владимир Зеленский рассказал, что на Бахмутском направлении ситуация становится все сложнее.

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