Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У російському полоні помер захисник з Кіровоградщини

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
768
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У російському полоні помер захисник з Кіровоградщини

Фото Сергія Кузьменка

Чоловік помер у лютому, йому було 53 роки.

У російському полоні помер захисник України Юрій Гориславець, родом з міста Олександрія Кіровоградської області. 

Про це "Суспільному" повідомив голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко.

Чоловік перебував у російському полоні на території Луганської області. Помер у лютому, йому було 53 роки. У захисника залишилися мати і донька.

За словами Сергія Кузьменка, про час, місце прощання та поховання військового повідомлять додатково.

Нагадаємо, російський сапер Костянтин Єфремов із Владикавказу, який воював на окупованій частині Запорізької області, а після повернення з війни втік до Мексики, розповів про моторошні тортури українських військовополонених.

В мене серце крається. "Тайра" про полонених українців і роботу фонду

В мене серце крається. "Тайра" про полонених українців і роботу фонду

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
768
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація