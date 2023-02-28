У російському полоні помер захисник з Кіровоградщини

Чоловік помер у лютому, йому було 53 роки.

У російському полоні помер захисник України Юрій Гориславець, родом з міста Олександрія Кіровоградської області.

Про це "Суспільному" повідомив голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко.

Чоловік перебував у російському полоні на території Луганської області. Помер у лютому, йому було 53 роки. У захисника залишилися мати і донька.

За словами Сергія Кузьменка, про час, місце прощання та поховання військового повідомлять додатково.

Нагадаємо, російський сапер Костянтин Єфремов із Владикавказу, який воював на окупованій частині Запорізької області, а після повернення з війни втік до Мексики, розповів про моторошні тортури українських військовополонених.

В мене серце крається. "Тайра" про полонених українців і роботу фонду

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