Батько випадково вбив 3-річного сина: як сталася трагедія

В Австралії трирічний хлопчик ім'я Меддокс трагічно загинув після того, як батько випадково переїхав його газонокосаркою.

Дитина отримала серйозні травми від ножів машини. Про це повідомляє Mirror.

Медики намагалися реанімувати хлопчика, але безуспішно. Він помер в лікарні.

"Він переїхав через бідолашну дитину. Він його не бачив", - сказав речник поліції.

Розслідування триває. Очікується, що поліція не висуватиме звинувачень.

У батьків залишилися дві доньки п'яти та дев'яти років.

Нагадаємо, не так давно у США трирічна дівчинка випадковим пострілом із пістолета вбила чотирирічну сестру. Дитина знайшла у спальні заряджену зброю.

Читайте також: