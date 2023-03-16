Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Батько випадково вбив 3-річного сина: як сталася трагедія

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1155
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Батько випадково вбив 3-річного сина: як сталася трагедія

Фото: pixabay.com

Хлопчик помер у лікарні.

В Австралії трирічний хлопчик ім'я Меддокс трагічно загинув після того, як батько випадково переїхав його газонокосаркою.

Дитина отримала серйозні травми від ножів машини. Про це повідомляє Mirror.

Медики намагалися реанімувати хлопчика, але безуспішно. Він помер в лікарні.

"Він переїхав через бідолашну дитину. Він його не бачив", - сказав речник поліції.

Розслідування триває. Очікується, що поліція не висуватиме звинувачень.

У батьків залишилися дві доньки п'яти та дев'яти років.

Нагадаємо, не так давно у США трирічна дівчинка випадковим пострілом із пістолета вбила чотирирічну сестру. Дитина знайшла у спальні заряджену зброю.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1155
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація