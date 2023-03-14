Трирічна дівчинка вбила 4-річну сестру: як сталася трагедія

Дівчинка знайшла у спальні заряджений пістолет і вистрілила в сестру в той час, коли батьків не виявилося поруч.

У Сполучених Штатах трирічна дівчинка випадковим пострілом із пістолета вбила чотирирічну сестру.

Про це інформує CNN, посилаючись на заяву окружного шерифа Еда Гонсалеса.

Трагічний інцидент трапився в техаському місті Остін.

За словами шерифа, діти перебували вдома разом із батьками. Однак раптово вони залишилися без нагляду, оскільки кожен із батьків думав, що інший наглядає за малюками.

Трирічна дівчинка знайшла заряджений пістолет і вистрілила в сестру. Сім'я почула постріл і вбігла до кімнати, де виявила 4-річну дівчинку, яка лежала на підлозі. Від поранення дитина померла на місці.

Шериф сказав, що розслідування триває, і припустив, що батькам висуватимуть звинувачення за необережне поводження зі зброєю.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі росіяни ракетою вбили 8-місячну Емілію та її батьків.

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