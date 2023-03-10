Смерть 14-річної українки в Британії: з'явилися висновки експертиз

Доказів насильницької смерті, чи втручання третіх осіб до цієї смерті не знайдено.

Поліція розкрила висновки експертиз стосовно смерті 14-річної українки Альбіни Євко, тіло якої знайшли на пляжі у Великій Британії. Зазначається, що смерть дівчини-підлітка не викликала підозр у поліції.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, слідство отримало результати експертиз. За попередніми висновками, смерть дівчинки не була насильницькою.

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14-річну Альбіну знайшли непритомною на пляжі Доліш після того, як рідні повідомили про її зникнення. Дівчинку доправили вертольотом до лікарні, але вона померла.

"Після патологоанатомічного дослідження поліція Девона і Корнуолла заявил, що може підтвердити відсутність причетності третіх осіб до смерті Альбіни. Ця смерть не викликає підозр", - пише видання.

Як повідомила інспекторка Беккі Девіс, у межах розслідування поліція перевірила камери відеонагляду, телефон дівчинки, а також провели низку експертиз. Доказів насильницької смерті, чи втручання третіх осіб до цієї смерті не знайдено.

Зазначається, що Альбіна приїхала з матір’ю Інною Євко до Великої Британії після повномасштабного російського вторгнення. Як зазначила інспекторка, дівчинка "дуже добре влаштувалася у Великій Британії після переїзду з України, їй подобалося жити біля моря та бути частиною нової сім’ї".

"Вона знайшла гарних друзів, як українців, так і британців, їй подобалося навчатися, і місцеві добре з нею поводилися. Ми повідомили найближчих родичів Альбіни про висновки експертизи та просимо поважати їхню конфіденційність у такий важкий час", - зазначила Девіс.

Нагадаємо, у МЗС України прокоментували трагедію.

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