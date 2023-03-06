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Таємнича смерть 14-річної українки в Британії: у МЗС прокоментували трагедію

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Таємнича смерть 14-річної українки в Британії: у МЗС прокоментували трагедію

Фото: pixabay.com

МЗС підтвердило загибель дівчини з України.

Смерть 14-річної дівчини з України у південному Девоні у Великій Британії, де її знайшли непритомною, підтвердило українське МЗС і повідомило, що розслідування вже триває.

Про це повідомила пресслужба МЗС України в коментарі РБК-Україна.

У Міністерстві повідомили, що співпрацюватимуть із британськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин загибелі українки.

"МЗС України поінформоване про смерть української громадянки в графстві Девон в Сполученому Королівстві. Українське посольство вже взаємодіє із британськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин, встановлює зв'язок із рідними", - інформують в МЗС.

Нагадаємо, поліція Великої Британії повідомила, що у графстві Девон знайшли непритомною на пляжі 14-річну дівчину з України. Її намагались врятувати місцеві медики, але зусилля були марними. У поліції зазначили, що повідомили про трагедію найближчих родичів дівчини. 

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Дата публікації
Перегляди
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