Таємнича смерть 14-річної українки в Британії: у МЗС прокоментували трагедію

Смерть 14-річної дівчини з України у південному Девоні у Великій Британії, де її знайшли непритомною, підтвердило українське МЗС і повідомило, що розслідування вже триває.

Про це повідомила пресслужба МЗС України в коментарі РБК-Україна.

У Міністерстві повідомили, що співпрацюватимуть із британськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин загибелі українки.

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"МЗС України поінформоване про смерть української громадянки в графстві Девон в Сполученому Королівстві. Українське посольство вже взаємодіє із британськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин, встановлює зв'язок із рідними", - інформують в МЗС.

Нагадаємо, поліція Великої Британії повідомила, що у графстві Девон знайшли непритомною на пляжі 14-річну дівчину з України. Її намагались врятувати місцеві медики, але зусилля були марними. У поліції зазначили, що повідомили про трагедію найближчих родичів дівчини.

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