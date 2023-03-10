Смерть 14-летней украинки в Британии: появились выводы экспертиз

Доказательств насильственной смерти или вмешательства третьих лиц в эту смерть не найдено.

Полиция раскрыла выводы экспертиз по поводу смерти 14-летней украинки Альбины Евко, тело которой нашли на пляже в Великобритании. Смерть девушки-подростка не вызвала подозрений у полиции.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, следствие получило результаты экспертиз. По предварительным выводам, смерть девочки не была насильственной.

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14-летнюю Альбину обнаружили без сознания на пляже Долиш после того, как родные сообщили о ее исчезновении. Девочку доставили вертолетом в больницу, но она скончалась.

"После патологоанатомического исследования полиция Девона и Корнуолла заявила, что может подтвердить отсутствие причастности третьих лиц к смерти Альбины. Эта смерть не вызывает подозрений", — пишет издание.

Как сообщила инспектор Бекки Дэвис, в рамках расследования полиция проверила камеры видеонаблюдения, телефон девочки, а также провели ряд экспертиз. Доказательств насильственной смерти или вмешательства третьих лиц до этой смерти не найдено.

Отмечается, что Альбина приехала с матерью Инной Евко в Великобританию после полномасштабного российского вторжения. Как отметила инспектор, девочка "отлично обосновалась в Великобритании после переезда из Украины, ей нравилось жить у моря и быть частью новой семьи".

"Она нашла хороших друзей, как украинцев, так и британцев, ей нравилось учиться, и местные хорошо с ней обращались. Мы сообщили ближайших родственников Альбины о выводах экспертизы и просим уважать их конфиденциальность в столь тяжелое время", — отметила Дэвис.

Напомним, в МИД Украины прокомментировали трагедию.

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