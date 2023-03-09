Будет очень красиво: как вырастить поляну подснежников

Подснежники – растение без вредителей. Кролики и олени их не едят, да и большинство бурундуков и мышей их тоже не трогают. Поэтому, если вы хотите, чтобы весна в вашем саду встречала вас зеленой поляной с белыми каплями цветов, посадите как можно больше луковиц подснежников.

Подснежники очень популярны в многих странах, но растут лучше всего там, где бывают долгосрочные холодные зимы. Очень любят подснежники британский садоводы. Они высаживают целые поляны подснежников, которые, будучи посаженными владельцем сада, выглядят как дикие.

Специалисты из Gardening Know How дали рекомендации по уходу за подснежниками.

Как размножаются подснежники

Подснежники нечасто размножаются семенами в саду, но они отлично размножаются отростками. Отростки — это новые луковицы, которые прирастают к материнской. Через пару лет луковиц в одном месте может стать довольно много. Если вы подождете, пока цветы увянут, а листья останутся зелеными и сильными, вы можете легко увеличить количество посадок. Просто выкопайте комок, отделите луковицы и немедленно пересадите их на новые места, которые вы уже подготовили. Если осадков не хватает, поливайте луковицы до тех пор, пока их листья не пожелтеют, а подснежники не перейдут в спячку.

Где посадить подснежники

Несмотря на то, что эти цветы спят под землей в летние месяцы, подснежники любят находиться в тени.

Вы должны выбрать участок с влажной, но хорошо дренированной почвой где-нибудь под деревом или кустарником. Подойдет тенистая сторона вашего дома. Подснежники цветут в начале года, поэтому их следует сажать там, где их хорошо видно.

Сажайте подснежники группами от 10 до 25 и более штук. К концу весны луковицы подснежников находятся в состоянии покоя и остаются под землей до следующего года. Летом нужно быть осторожным, потому что можно ошибочно подумать, что голая земля означает, что там ничего не посажено, и случайно выкопать свои подснежники при посадке однолетников, по пути повредив луковицы и нарушив их покой.

Чтобы избежать этого, вы можете попробовать посадить папоротники или хосты рядом с подснежниками поздней весной. Летняя поросль этих растений скроет голые места над спящими луковицами подснежников.

Когда сажать подснежники

Лучшее время для посадки подснежников — ранняя осень. Как правило, подснежники продаются как невысушенные луковицы, которые плохо хранятся. Потом постарайтесь посадить их как можно скорее после покупки.

Как сажать луковицы подснежников

Разрыхлите почву и добавьте компост или сухой навоз, гранулированные удобрения. Смешайте все это с землей. Посадите подснежники тонким носиком вверх и плоским основанием луковицы в почву. Установите луковицы на расстоянии 13 см друг от друга на глубине 5 см.

Помните, что вы можете использовать подснежники в качестве срезанных цветов. Поскольку они не очень высокие, используйте маленькую вазу.

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