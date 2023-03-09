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Будет очень красиво: как вырастить поляну подснежников

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
283
Время на прочтение
3 мин
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Будет очень красиво: как вырастить поляну подснежников

Фото: Credits

Подснежники – растение без вредителей. Кролики и олени их не едят, да и большинство бурундуков и мышей их тоже не трогают. Поэтому, если вы хотите, чтобы весна в вашем саду встречала вас зеленой поляной с белыми каплями цветов, посадите как можно больше луковиц подснежников.

Подснежники очень популярны в многих странах, но растут лучше всего там, где бывают долгосрочные холодные зимы. Очень любят подснежники британский садоводы. Они высаживают целые поляны подснежников, которые, будучи посаженными владельцем сада, выглядят как дикие. 

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Специалисты из Gardening Know How дали рекомендации по уходу за подснежниками. 

Как размножаются подснежники

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Подснежники нечасто размножаются семенами в саду, но они отлично размножаются отростками. Отростки — это новые луковицы, которые прирастают к материнской. Через пару лет луковиц в одном месте может стать довольно много. Если вы подождете, пока цветы увянут, а листья останутся зелеными и сильными, вы можете легко увеличить количество посадок. Просто выкопайте комок, отделите луковицы и немедленно пересадите их на новые места, которые вы уже подготовили. Если осадков не хватает, поливайте луковицы до тех пор, пока их листья не пожелтеют, а подснежники не перейдут в спячку.

Где посадить подснежники 

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Несмотря на то, что эти цветы спят под землей в летние месяцы, подснежники любят находиться в тени.

Вы должны выбрать участок с влажной, но хорошо дренированной почвой где-нибудь под деревом или кустарником. Подойдет тенистая сторона вашего дома. Подснежники цветут в начале года, поэтому их следует сажать там, где их хорошо видно.

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Сажайте подснежники группами от 10 до 25 и более штук. К концу весны луковицы подснежников находятся в состоянии покоя и остаются под землей до следующего года. Летом нужно быть осторожным, потому что можно ошибочно подумать, что голая земля означает, что там ничего не посажено, и случайно выкопать свои подснежники при посадке однолетников, по пути повредив луковицы и нарушив их покой.

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Чтобы избежать этого, вы можете попробовать посадить папоротники или хосты рядом с подснежниками поздней весной. Летняя поросль этих растений скроет голые места над спящими луковицами подснежников.

Когда сажать подснежники

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Лучшее время для посадки подснежников — ранняя осень. Как правило, подснежники продаются как невысушенные луковицы, которые плохо хранятся. Потом постарайтесь посадить их как можно скорее после покупки. 

Как сажать луковицы подснежников

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Разрыхлите почву и добавьте компост или сухой навоз, гранулированные удобрения. Смешайте все это с землей. Посадите подснежники тонким носиком вверх и плоским основанием луковицы в почву. Установите луковицы на расстоянии 13 см друг от друга на глубине 5 см.

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Помните, что вы можете использовать подснежники в качестве срезанных цветов. Поскольку они не очень высокие, используйте маленькую вазу. 

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Дата публикации
Просмотры
283
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