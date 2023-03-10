Монахов УПЦ МП выгоняют из Лавры

К концу марта священники Московского патриархата должны освободить культовые постройки монастыря и передать имущество в государство.

Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью.

Об этом идет речь на сайте Лавры.

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В письме указано, что Межведомственная рабочая группа во время своей работы установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества.

"Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 09.03.2023 № 06/34/2234-23, на основании п. 8.1. Договора, Заповедник (Киево-Печерская Лавра – ред.) предупреждает о расторжении Договора 29.03.2023 года", —сказано в заявлении.

До 29 марта священники Московского патриархата должны освободить культовые постройки монастыря и передать имущество в государство.

"С целью проведения процедуры приемки-передачи государственного имущества, Монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе Заповедника, по адресу: г. Киев, ул. Лаврская, 11, г. Киев, ул. Киев, ул. Лаврская, 15 до 29.03.2023 года", — говорится в документе.

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Напомним, в ноябре 2022 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрещении деятельности УПЦ МП на территории Украины, а также расторгнуть с РПЦ договоры аренды Киево-Печерской Лавры.

В начале февраля текущего года в Раде подчеркнули, что Верховная рада больше всего примет закон, предусматривающий запрещение религиозных организаций, управление которых — за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины. В частности, речь идет об УПЦ МП.

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