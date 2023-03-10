Монахів УПЦ МП виганяють із Лаври

До кінця березня священники Московського патріархату повинні звільнити культові будівлі монастиря та передати майно державі.

Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору, згідно з яким монахи користувалися державною власністю.

Про це йдеться на сайті лаври.

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У листі зазначено, що Міжвідомча робоча група під час своєї роботи встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

"Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 09.03.2023 № 06/34/2234-23, на підставі п. 8.1. Договору, Заповідник (Києва-Печерська Лавра - ред.) попереджає про розірвання Договору від 29.03.2023 року", - йдеться в заяві.

До 29 березня священники Московського патріархату повинні звільнити культові будівлі монастиря та передати майно державі.

"З метою проведення процедури приймання-передачі державного майна Монастирю необхідно здійснити заходи щодо звільнення будівель та споруд (майна), що є державною власністю та які перебувають на балансі Заповідника, за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 11, м. Київ, вул. Лаврська, 15 до 29.03.2023 року", - йдеться в документі.

Заборона Московського патріархату в Україні

Нагадаємо, в листопаді 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП на території України, а також розірвання з РПЦ договорів аренди Києво-Печерської лаври.

На початку лютого поточного року в Раді наголосили, що Верховна Рада ухвалить закон, який передбачає заборону релігійних організацій, управління яких - за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України. Зокрема, йдеться про УПЦ МП.

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