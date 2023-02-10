Чи заборонять і коли в Україні Московський патріархат: у Раді дали відповідь

Найближчим часом Верховна рада більше всього ухвалить закон, який передбачає заборону релігійних організацій, управління яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України. Зокрема, йдеться про УПЦ МП.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів народний депутат від "Слуги народу", представник президента України у Верховній раді Федір Веніславський.

За його словами, відповідний законопроєкт зареєстрований у парламенті. Поки він перебуває на розгляді у комітетах і є час на внесення альтернативних проектів.

"Як тільки закінчаться передбачені законом про регламент Верховної ради України процедурні строки, профільний комітет дасть згоду, і ймовірність, що в залі він знайде достатню кількість прихильників дуже висока", - вважає Веніславський.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону діяльності МП на території України, а також розірвати з РПЦ договори аренди Києво-Печерської Лаври. Народні депутати наголосили, що метою законопроєкту є запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку, "адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність і адвокатувала всі дії злочинного російського режиму".

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