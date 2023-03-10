Потурання країнам-агресоркам: фехтувальників з РФ і Білорусі допустили до міжнародних змагань

Росіяни та білоруси були відсторонені від міжнародних змагань з фехтування від березня 2022 року.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому конгресі Міжнародної федерації фехтування, повідомляє Inside The Games.

За повернення фехтувальників з країн-агресорок прогосували 89 членів, проти – 46.

Рішення набуде чинності у другій половині квітня, тобто росіяни та білорусі будуть представлені на чемпіонатах Європи та світу 2023 року та у кваліфікації до Олімпіади-2024 в Парижі.

Поки невідомо, фехтувальники країн-агресорок змагатимуться в нейтральному статусі чи під національними прапорами. Це залежатиме від рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.

Нагадаємо, в березні 2022 року російських і білоруських фехтувальників відсторонили від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення РФ до України.

На початку червня росіяни звернулися до FIE з вимогою дозволити їм виступати в нейтральному статусі, але отримали відмову.

У листопаді Міжнародна федерація фехтування подовжила відсторонення спортсменів країн-агресорок.

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