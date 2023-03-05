Харлан здобула "срібло" на етапі Кубка світу з фехтування в Афінах

Це перша медаль Ольги на рівні Кубка світу від 2019 року.

Титулована українська шаблістка Ольга Харлан завоювала "срібло" на етапі Кубка світу з фехтування в Афінах (Греція).

На старті змагань 32-річна українка перемогла американку Алексіс Англейд (15:8), а в другому раунді виявилася сильнішою за срібну призерку Олімпіади-2020 та чемпіонку світу француженку Сесілію Бердер (15:7).

В 1/8 фіналу Ольга здолала італійку Елоїсу Пассаро (15:9), а у чвертьфіналі розгромила чемпіонку світу та Європи серед юніорів Лізу Пустай (15:4).

У півфіналі Харлан з різницею в один укол здобула перемогу над Теодорою Гунтурою з Греції (15:14), а у фіналі драматично поступилася представниці Угорщини Шугар Катінке Баттай (14:15).

Для Харлан це перша медаль Кубка світу з фехтування, починаючи від грудня 2019 року. Загалом у її активі 29 нагород на рівні Кубка світу: 13 золотих, 7 срібних і 9 бронзових.

Харлан – шестиразова чемпіонка світу (чотири "золота" в індивідуальній першості, два – в командній) та восьмиразова чемпіонка Європи (шість золотих нагород в особистих змаганнях і дві – в командних).

Також Ольга виграла чотири медалі на Олімпійських іграх. Вона стала олімпійською чемпіонкою (2008 рік) та срібною призеркою (2016) в командній шаблі, а також завоювала дві "бронзи" в особистих змаганнях (2012, 2016).

Нагадаємо, у травні 2022 року Харлан повернулася до виступів після паузи в кар'єрі, яку взяла після Олімпіади-2020. На Іграх у Токіо українська шаблістка сенсаційно припинила боротьбу в першому раунді.

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