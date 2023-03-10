У Міноборони Білорусі заявили, що заходи, передбачені указом, проводяться збройними силами щорічно на плановій основі.

У п’ятницю, 10 березня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ “Про призов офіцерів запасу на військову службу”.

Про це повідомили у його пресслужбі.

"Реалізація цього указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу у Збройних силах, забезпечити якісну підготовку мобілізаційного резерву", - йдеться у повідомленні.

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Документом передбачено призвати у 2023 році до збройних сил Білорусі до 230 чоловіків віком до 27 років та до органів прикордонної служби — до 20 осіб, які пройшли навчання за відповідними програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах чи факультетах, мають військове звання офіцера та зараховані до запасу.

У білоруському Міноборони заявили, що заходи, передбачені указом, проводяться збройними силами щорічно на плановій основі.

Нагадаємо, раніше білоруський диктатор підписав закон, який передбачає смертну кару для чиновників за держзраду.

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