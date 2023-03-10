Ціни на продукти в Україні зросли: що подорожчало найбільше

Дефіциту зерна, овочів та фруктів в Україні не передбачається.

Ціни на продукти харчування у порівнянні з лютим 2023 року зросли на 31,5%.

Про це інформує Державна служба статистики.

Повідомляється, що серед продуктів найбільше подорожчали яйця - на 80,3%, фрукти - на 74,9%, риба та рибопродукти - на 44,1%, овочі - на 36,2%, цукор - на 32,5%. %, хліб та хлібопродукти 26,0%, макаронні вироби - на 25,8%.

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Водночас олія подорожчала на 24,0%, м'ясо та м'ясопродукти - на 23,2% сир та м'який сир - на 23,0%, хліб - на 19,3%, молоко на 17,4%, соняшникова олія - на 14 1%.

Нагадаємо, дефіциту зерна, овочів та фруктів в Україні не передбачається, але через імпорт цих продуктів можна очікувати їх подорожчання.

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