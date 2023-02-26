Ціни на деякі продукти в Україні можуть зрости: у чому причина

Дефіциту зерна, овочів та фруктів в Україні не передбачається, але через імпорт цих продуктів можна очікувати їх подорожчання.

Голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук назвав декілька об’єктивних причин, які можуть у 2022 році призвести до здорожчання хліба, овочів та фруктів.

Про це розповів у ефірі національного телемарафону.

За його словами, цього року через окупацію частини української території може бути зменшена посівна площа земель, на яких традиційно вирощують зерно. Однак, великого дефіциту овочів та фруктів, попри все, виникнути не повинно.

"Аграрії в центральних і західних регіонах ще на початку повномасштабної війни, розуміючи обставини окупації, почали диверсифікувати напрямки роботи, почали більше засаджувати сади в своїх регіонах. Вирощувати більше овочів. Тому сказати, що буде дефіцит – не можу”, - відзначив експерт.

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Окрім того, Денис Марчук наголосив на тому, що Україна підтримується імпортом.

“Значна частина [зерна, овочів та фруктів] буде імпортуватися. Якщо ж будемо імпортувати і попит буде більший ніж пропозиція – це може призвести до здорожчання", – зазначив він.

Нагадаємо, на українських ринках та в магазинах підвищилася вартість томатів. Зокрема, це пов’язано зі скороченням постачання з Туреччини.

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