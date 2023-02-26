Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ціни на деякі продукти в Україні можуть зрости: у чому причина

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
812
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ціни на деякі продукти в Україні можуть зрости: у чому причина

Фото: УНІАН

Дефіциту зерна, овочів та фруктів в Україні не передбачається, але через імпорт цих продуктів можна очікувати їх подорожчання.

Голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук назвав декілька об’єктивних причин, які можуть у 2022 році призвести до здорожчання хліба, овочів та фруктів.

Про це розповів у ефірі національного телемарафону. 

За його словами, цього року через окупацію частини української території може бути зменшена посівна площа земель, на яких традиційно вирощують зерно. Однак, великого дефіциту овочів та фруктів, попри все, виникнути не повинно.  

"Аграрії в центральних і західних регіонах ще на початку повномасштабної війни, розуміючи обставини окупації, почали диверсифікувати напрямки роботи, почали більше засаджувати сади в своїх регіонах. Вирощувати більше овочів. Тому сказати, що буде дефіцит – не можу”, - відзначив експерт. 

Окрім того, Денис Марчук наголосив на тому, що Україна підтримується імпортом. 

“Значна частина [зерна, овочів та фруктів] буде імпортуватися. Якщо ж будемо імпортувати і попит буде більший ніж пропозиція – це може призвести до здорожчання", – зазначив він.

Нагадаємо, на українських ринках та в магазинах підвищилася вартість томатів. Зокрема, це пов’язано зі скороченням постачання з Туреччини.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
812
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація