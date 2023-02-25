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В Україні дорожчають тепличні томати: які ціни

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Україні дорожчають тепличні томати: які ціни

Фото: pixabay.com

Одна з причин - зменшення постачання.

На українських ринках та в магазинах підвищилася вартість томатів. Зокрема, це пов’язано зі скороченням постачання з Туреччини.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Експерти наголошують, що на цьому тижні пропозиція тепличних помідорів на українському ринку знову скоротилася. Саме тому оптовики підвищили відпускні ціни на імпортну продукцію. Прогнозується, що зростання може продовжитися і на наступному тижні.

Наразі томати виробництва Туреччина надходять у продаж у діапазоні 85-100 грн за один кг. Така вартість у середньому на 16% вища, ніж тижнем раніше.

Нагадаємо, в Україні ціни на курячі яйця можуть знизитися на 10-15% вже в лютому-березні цього року. Ще більше удешевлення на яйця очікується після Великодня – 35-40%.

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Дата публікації
Перегляди
297
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