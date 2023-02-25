В Украине дорожают тепличные томаты

На украинских рынках и в магазинах повысилась стоимость томатов. В частности, это связано с сокращением поставок из Турции.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Эксперты отмечают, что на этой неделе предложение тепличных помидоров на украинском рынке снова сократилось. Поэтому оптовики повысили отпускные цены на импортную продукцию. Прогнозируется, что рост может продолжиться и на следующей неделе.

Пока томаты производства Турция поступают в продажу в диапазоне 85-100 грн за один кг. Такая стоимость в среднем на 16% выше, чем неделей раньше.

Напомним, в Украине цены на куриные яйца могут снизиться на 10-15% уже в феврале-марте этого года. Еще большее удешевление на яйца ожидается после Пасхи – 35-40%.

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