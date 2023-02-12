В Украине изменится цена на яйца: когда и какой будет стоимость

Весной будет более ощутимое изменение цен на яйца.

В Украине цены на куриные яйца могут снизиться на 10-15% уже в феврале-марте этого года. Еще большее удешевление на яйца ожидается после Пасхи – 35-40%.

Об этом сказала Светлана Литвин, аналитик УКАБ (Украинского клуба аграрного бизнеса) в комментарии OBOZREVATEL.

Она пояснила, что поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается, поэтому и цена в ближайшие два месяца на яйца может снизиться.

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"Существеннее снижение цены будет наблюдаться после Пасхи, которая будет в начале апреля этого года. Тогда будут действовать сразу два фактора: увеличение предложения от домохозяйств из-за более теплой погоды, а также уменьшение спроса населения после Пасхальных праздников. Поэтому в тот период можно ожидать цену на 35 -40% ниже текущей", – сказала Литвин.

Напомним, в Украине появятся новые требования по продаже куриных яиц. Ожидается, что товар будет продавать по категориям: качество, вес, внешние особенности.

Как сообщалось, в Украине дорожает морковь, цены на которую начали повышаться еще в канун новогодних праздников. Такую ценовую ситуацию отраслевые эксперты связывают с понижением производства этого овоща.

Насколько в 2022 году удорожал набор одинаковых продуктов, читайте здесь.

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