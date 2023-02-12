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Россияне ударили по центру Херсона

Россияне ударили по центру Херсона

РФ продолжает обстрелы Херсонщины.

За минувшие сутки, 11 февраля, российские оккупанты 49 раз обстреляли Херсонщину. Мирные населенные пункты области россияне атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Также войска РФ нанесли ракетный удар.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Херсон враг обстреливал 11 раз. Больше всего от ударов пострадал микрорайон Остров. В городе вражеские снаряды повредили жилые дома. За прошедшие сутки на Херсонщине из-за российских атак ранения получил один человек.

Сегодня утром, 12 февраля, враг в очередной раз нанес удар по зданию облгосадминистрации.

"К счастью, пострадавших среди мирных херсонцев нет", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 10 февраля и в ночь на 11 февраляв Херсоне также раздавались взрывы. В Сети писали о якобы обстреле города.

50 раз за сутки россияне обстреливают Херсонщину – целят в жилые дома и супермаркеты

50 раз за сутки россияне обстреливают Херсонщину – целят в жилые дома и супермаркеты

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