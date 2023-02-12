Россияне ударили по центру Херсона

За минувшие сутки, 11 февраля, российские оккупанты 49 раз обстреляли Херсонщину. Мирные населенные пункты области россияне атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Также войска РФ нанесли ракетный удар.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Херсон враг обстреливал 11 раз. Больше всего от ударов пострадал микрорайон Остров. В городе вражеские снаряды повредили жилые дома. За прошедшие сутки на Херсонщине из-за российских атак ранения получил один человек.

Сегодня утром, 12 февраля, враг в очередной раз нанес удар по зданию облгосадминистрации.

"К счастью, пострадавших среди мирных херсонцев нет", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 10 февраля и в ночь на 11 февраляв Херсоне также раздавались взрывы. В Сети писали о якобы обстреле города.

50 раз за сутки россияне обстреливают Херсонщину – целят в жилые дома и супермаркеты