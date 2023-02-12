Росіяни вгатили по центру Херсона

За минулу добу, 11 лютого, російські окупанти 49 разів обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти області росіяни атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Також війська РФ завдали ракетний удар.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Херсон ворог обстрілював 11 разів. Найбільше від ударів постраждав мікрорайон Острів. У місті ворожі снаряди пошкодили житлові будинки. Минулої доби на Херсонщині через російські атаки поранення отримала одна людина.

Сьогодні зранку, 12 лютого, ворог вкотре завдав удар по будівлі обласної державної адміністрації.

"На щастя, потерпілих серед мирних херсонців немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 10 лютого та в ніч проти 11 лютого в Херсоні також лунали вибухи. У Мережі писали про нібито обстріл міста.

50 разів за добу росіяни обстрілюють Херсонщину - цілять у житлові будинки та супермаркети