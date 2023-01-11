В Украине после новогодних праздников подорожали яблоки: какие цены

С начала этого года в Украине начали расти цены на яблоки.

Об этом сообщает платформа EastFruit.

Отмечается, что причина - активизации спроса на фоне достаточно ограниченного предложения. Так, по словам игроков рынка, если перед новогодними праздниками спрос на местное яблоко был относительно невысоким, то сегодня покупатели практически всех категорий имеют высокую заинтересованность в закупке этого фрукта.

Также стоит отметить, что из-за нестабильности на валютном рынке цена на импортное яблоко также заметно выросла, что оказывает дополнительную поддержку ценовому росту этих фруктов из местных хозяйств.

Таким образом, с начала текущего месяца, цена на качественное яблоко в Украине выросла в среднем на 37%. Сегодня местные хозяйства готовы вести отгрузку этих фруктов от 9 до 15 грн/кг в зависимости от калибра и сорта.

Напомним, что после новогодних праздников в Украине поползли вверх и цены на лук. Так, с начала 2023 года лук на украинском рынке подорожал в среднем на 12%.

Ранее в Госстате сообщили, как изменились цены в Украине в 2022 году: что подорожало больше всего, а какие товары наоборот упали в цене.

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