В Украине после новогодних праздников дорожает лук: какие сейчас цены

Большинство украинских производителей предпочитают удерживать качественный лук в хранилищах в ожидании еще большего роста цен.
После новогодних праздников цены на лук в Украине поползли вверх.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что причиной подорожания является повышение спроса на лук со стороны оптовых компаний и розничных сетей.
Так, с начала 2023 года лук на украинском рынке подорожал в среднем на 12% и сейчас большинство фермеров готово отгружать его не дешевле 25-28 грн/кг.
Таким образом, в результате очередного подорожания лук в Украине уже стоит в среднем в 3,4 раза дороже, чем за аналогичный период 2022 года. В то же время аграрии уверены в дальнейшем росте цен на него, поскольку запасы качественного лука в хозяйствах ограничены.
Напомним, ранее замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что в Украине может вырасти стоимость продуктов. Причинами подорожания станут отключение электроэнергии и использование генераторов изготовителями. По его словам, повышение цен возможно на 3-5%.
Читайте также:
- Как Украина будет отдавать долги после победы: объяснение экономиста
- Самые большие потери за всю историю независимости: на сколько упал ВВП Украины в 2022 году
- Ожидать ли в 2023 году украинским учителям повышения заработных плат