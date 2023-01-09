В Украине после новогодних праздников дорожает лук: какие сейчас цены

Большинство украинских производителей предпочитают удерживать качественный лук в хранилищах в ожидании еще большего роста цен.

После новогодних праздников цены на лук в Украине поползли вверх.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что причиной подорожания является повышение спроса на лук со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

Так, с начала 2023 года лук на украинском рынке подорожал в среднем на 12% и сейчас большинство фермеров готово отгружать его не дешевле 25-28 грн/кг.

Таким образом, в результате очередного подорожания лук в Украине уже стоит в среднем в 3,4 раза дороже, чем за аналогичный период 2022 года. В то же время аграрии уверены в дальнейшем росте цен на него, поскольку запасы качественного лука в хозяйствах ограничены.

Напомним, ранее замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что в Украине может вырасти стоимость продуктов. Причинами подорожания станут отключение электроэнергии и использование генераторов изготовителями. По его словам, повышение цен возможно на 3-5%.

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