В Україні після новорічних свят дорожчає цибуля: які нині ціни

Більшість українських виробників вважають за краще утримувати якісну цибулю у сховищах в очікуванні ще більшого зростання цін.

Після новорічних свят ціни на цибулю в Україні поповзли вгору.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що причиною здорожчання є підвищення попиту на цибулю з боку оптових компаній та роздрібних мереж.

Так, від початку 2023 року цибуля на українському ринку здорожчала в середньому на 12% і наразі більшість фермерів готові відвантажувати її не дешевше за 25-28 грн/кг.

Таким чином, внаслідок чергового здорожчання цибуля в Україні вже коштує в середньому у 3,4 рази дорожче, ніж за аналогічний період 2022 року. Водночас аграрії впевнені в подальшому зростанні цін на неї, оскільки запаси якісної цибулі в господарствах обмежені.

Нагадаємо, раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що в Україні може зрости вартість продуктів. Причинами здорожчання стануть відключення електроенергії та використання генераторів виробниками. За його словами, підвищення цін можливе на 3-5%.

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