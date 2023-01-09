У Росії впав літак: є загиблі

У Росії в Ненецькому автономному окрузі впав літак АН-2, на борту якого було 12 осіб. На місці події загинуло двоє росіян.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Пропагандисти падіння свого літака назвали "жорсткою посадкою". Причини падіння - це обледеніння борту та складні погодні умови - туман і полярна ніч.

На місце падіння російського літака намагаються добратись рятувальники. Відомо, що на борту АН-2 було 12 осіб, з яких 2 - це члени екіпажу, а 10 - пасажири. На місці інциденту загинуло двоє осіб, серед яких є пілот.

Нагадаємо, у Росії під час польоту літака Ан-26-100, який виконував рейс із якутського Магана до Магадана, розгерметизувався люк у вантажному відсіку на висоті декількох кілометрів.

Раніше в РФ літак застряг у кучугурі і не зміг навіть злетіти

Читайте також: