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В России упал самолет: есть погибшие

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2443
Время на прочтение
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В России упал самолет: есть погибшие

Фото: российские пропагандисты

Среди погибших есть пилот самолета.

В России в Ненецком автономном округе упал самолет АН-2, на борту которого находились 12 человек. На месте происшествия погибли двое россиян.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Пропагандисты падения своего самолета назвали "жесткой посадкой". Причины падения – это обледенение борта и сложные погодные условия – туман и полярная ночь.

На место падения российского самолета пытаются добраться спасатели. Известно, что на борту АН-2 было 12 человек, из которых 2 – это члены экипажа, а 10 – пассажиры. На месте инцидента погибли два человека, среди которых есть пилот.

Напомним, в России во время полета самолета Ан-26-100, выполнявшего рейс из якутского Магана в Магадане, разгерметизировался люк в грузовом отсеке на высоте нескольких километров.

Ранее в РФ самолет застрял в сугробе и не смог даже взлететь

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Дата публикации
Просмотры
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