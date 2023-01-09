В России упал самолет: есть погибшие

Среди погибших есть пилот самолета.
В России в Ненецком автономном округе упал самолет АН-2, на борту которого находились 12 человек. На месте происшествия погибли двое россиян.
Об этом пишут российские пропагандисты.
Пропагандисты падения своего самолета назвали "жесткой посадкой". Причины падения – это обледенение борта и сложные погодные условия – туман и полярная ночь.
На место падения российского самолета пытаются добраться спасатели. Известно, что на борту АН-2 было 12 человек, из которых 2 – это члены экипажа, а 10 – пассажиры. На месте инцидента погибли два человека, среди которых есть пилот.
Напомним, в России во время полета самолета Ан-26-100, выполнявшего рейс из якутского Магана в Магадане, разгерметизировался люк в грузовом отсеке на высоте нескольких километров.
Ранее в РФ самолет застрял в сугробе и не смог даже взлететь
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