Пограничники на Бахмутском направлении отразили пять атак оккупантов

Огнем из стрелкового и группового оружия все атаки сотрудники ГПСУ отразили.

На Бахмутском направлении украинские пограничники отбили пять атак российских оккупантов.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"При поддержке артиллерии враг пять раз пытался штурмовать разные позиции пограничных подразделений, вовлеченных в оборону на Бахмутском направлении. Однако зря. Огнем из стрелкового и группового оружия все атаки пограничники отразили", — говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, противник отступил, его потери уточняются.

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Напомним, под Соледаром Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Армия РФ не контролирует город. Враг несет большие потери.

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