В Днепре подпольная ячейка "партии Шария" готовила массовые беспорядки

По данным следствия, этот центр в собственном доме организовал выходец из Донбасса, прибывший в Днепр как переселенец.

В Днепре СБУ разоблачила подпольный центр "партии Шария", деятельность которой запрещена в Украине, где готовились вести массовые беспорядки в регионе.

Об этом сообщили на странице СБУ в социальной сети.

Во время обысков в помещениях этого прокремлевского пункта правоохранители нашли инструкции по провокациям во время массовых мероприятий. Также задержанные готовили уличные акции в поддержку оккупантов, если бы те добрались до Днепропетровщины.

"Помимо этого найдены "соглашения" представителей партии о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины", — отметили в СБУ.

СБУ разоблачила в Днепре подпольную ячейку «партии шария», которая готовилась проводить массовые беспорядки в регионе Служба... Опубликовано Служба безопасности Украины Понедельник, 9 января 2023 г.

По данным следствия, этот центр в собственном доме организовал выходец из Донбасса, прибывший в Днепр как переселенец. В его доме нашли российские издания, листовки и финансовую отчетность по антиукраинской деятельности.

«Находясь на постоянной связи с прячущимися за рубежом представителями Шария, он обустроил подпольное отделение «политсилы» в собственном доме. Для конспирации контактировал исключительно с «проверенными» лицами и максимально скрывал адрес своего проживания», – добавили в Службе безопасности.

Напомним, что накануне в Тернополе киберполицейские разоблачили злоумышленника, распространявшего враждебный контент. 32-летний мужчина создал в квартире ботоферму на тридцать тысяч сим-карт. Он зарегистрировал большое количество аккаунтов с фейковых аккаунтов в соцсетях и так распространял ложь и противоправный контент. Его сообщения и комментарии содержали прокремлевские нарративы, оправдание оккупации украинских территорий, пропаганду войны и дискредетацию ВСУ. Компьютерная техника поддерживала круглосуточную работу программного комплекса в течение полугода. Теперь мужчине, который нигде не работал, а занимался хакерством, грозит до восьми лет заключения.

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