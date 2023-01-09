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Морозный рейс в РФ: в самолете прямо во время полета разгерметизировался люк (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
4166
Время на прочтение
1 мин
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Морозный рейс в РФ: в самолете прямо во время полета разгерметизировался люк (видео)

Фото: pixabay.com

Задняя дверь самолета открылась во время полета на высоте нескольких километров.

В России во время полета самолета Ан-26-100, выполнявшего рейс из якутского Магана в Магадан, разгерметизировался люк в грузовом отсеке на высоте нескольких километров.

Об этом пишут росСМИ.

Инцидент произошел с самолетом авиакомпании "ИрАэро", на борту которого находились 25 человек.

Ан-26-100 вылетел из Магана в 14:00 по местному времени. Но на высоте нескольких километров произошла разгерметизация люка.

Экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета и приземлился в Магане без проблем, никто из пассажиров не пострадал, однако все очень замерзли.

Напомним, в России самолет застрял в сугробе и не смог даже взлететь (видео).

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Дата публикации
Просмотры
4166
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