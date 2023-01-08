В Китае грузовик протаранил похоронную процессию – погибли 17 человек

В Китае в аварии погибли 17 человек, есть раненые.

В провинции Цзянси на востоке Китая произошла масштабная авария во время похоронной процессии, в результате которой погибли 17 человек, еще 22 получили ранения.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Пострадавшие доставлены в больницу, причины аварии устанавливаются.

По информации одного из очевидцев, грузовик врезался в похоронную процессию.

Приблизительно через час после того, как появилась новость об аварии, дорожная полиция предупредила водителей о тумане на участке дороги, где произошло ДТП.

"Видимость на дороге плохая, что может легко повлечь за собой дорожно-транспортные происшествия", — говорится в сообщении.

Напомним, в Турции перевернулся пассажирский автобус – есть погибшие, многие пострадавшие.

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