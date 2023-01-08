Удастся ли россиянам захватить Бахмут: прогноз ISW

Продвижение россиян в районе Соледара не означает неизбежного окружения Бахмута. Российские войска все еще далеки от этого.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

"Для того, чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии связи в Бахмуте, они должны установить контроль над трассой Северск-Бахмут (сейчас 7 км к западу от самой отдаленной точки подтвержденного наступления России в районе Соледара) и достичь автомагистрали Славянск-Бахмут (13 км от самой отдаленной точки подтвержденного российского наступления в районе Соледара) по меньшей мере", — отмечают эксперты.

Учитывая, что недавние темпы продвижения в этом районе составляли максимум несколько сотен метров в день, очень маловероятно, что российским силам удастся осуществить здесь механизированное наступление и окружить Бахмут в ближайшее время, добавляют в ISW.

Напомним, 4 января глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что ВСУ смогли отбросить ВС РФ за пределы Бахмута. По его словам, невыгодное положение оккупантов способствует тому, что они несут потери, которые "не считают".

В тот же день издание Wall Street Journal написало, что российские войска приостановили наступление на Бахмут Донецкой области. Командование ВС РФ решило перебросить часть огневых средств на близлежащие районы, в том числе Соледар.

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что России удается продвигаться в районе Бахмута или Соледара за счет "поддержки" людьми: окукпантов просто бросают в бой без поддержки техники, артиллерии и не учитывают большие потери.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 7 января оккупанты били по Бахмуту и другим украинским позициям, несмотря на объявленное Россией "прекращение огня".